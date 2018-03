Mafia: Giornata memoria,a Palermo voci testimoni e familiari

(ANSA) - PALERMO, 21 MAR - Le voci dei testimoni e quelle dei familiari delle vittime hanno ricostruito la memoria antimafia di Palermo negli anni delle stragi. Davanti a centinaia di studenti, che hanno partecipato al cinema Lux a una delle iniziative promosse da Libera per la Giornata della memoria in collaborazione con l'assessorato comunale alla Pubblica Istruzione, è stato ricostruito l'itinerario umano e professionale di magistrati e investigatori a partire dal documentario dell'ANSA "L'eredità di Falcone e Borsellino".

Grande interesse hanno suscitato le immagini e le testimonianze sulle esperienze di molti uomini dalla schiena dritta che hanno pagato con la vita l'impegno contro la mafia.

L'eco di quelle storie è stata riportata anche dai ricordi di due familiari delle vittime: Massimo Caponnetto, figlio di Antonino considerato il padre nobile del pool antimafia, e Rosalba Cassarà, sorella del vice questore Ninni ucciso da Cosa nostra nel 1985. Altre testimonianze sono venute da Carmelo Pollichino e Calogero Ganci (referente di Libera Palermo) e dal sindaco Leoluca Orlando il quale ha sottolineato il valore storico delle esperienze antimafia e i cambiamenti di Palermo: "Quella che un tempo veniva identificata come la capitale della mafia oggi è capitale italiana della cultura". Le tappe di questo riscatto di Palermo sono state ripercorse dal rapper Christian Paterniti, in arte Picciotto, con il suo brano "Capitale": un inno alla città dove si potrebbe essere "un po' più felici ma dove pure il mare ha le sue cicatrici". "Oggi abbiamo promosso grazie a Libera un'importante occasione per ricordarci come, accanto al valore della memoria, sia necessario un costante impegno per rinnovare la promozione della cultura in grado di ostacolare e di opporsi a quella mafiosa. E la scuola, su questo fronte, ha un ruolo decisivo" ha commentato l'assessora alla Pubblica Istruzione Giovanna Marano.

(ANSA).