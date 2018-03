Università Messina, si elegge rettore

Il prossimo 22 marzo si svolgerà la prima votazione per decidere il rettore dell'Università di Messina. A sfidarsi per la guida dell'ateneo peloritano sono Salvatore Cuzzocrea, figlio dell'ex rettore Diego e Francesco Stagno D'Alcontres, nipote di Guglielmo, anche lui rettore. Cuzzocrea, 46 anni, è ordinario di Farmacologia. D'Alcontres, 62 anni, è ordinario di Chirurgia plastica e primario al Policlinico. I due hanno anche orientamenti politici diversi perché D'Alcontres è stato per quattro volte deputato di FI, mentre Cuzzocrea è stato pro rettore dell'ex capo dell'Ateneo Pietro Navarra, eletto deputato del Pd lo scorso 5 marzo.

Stagno D'Alcontres dice: ''La mia visione dell'Università di Messina è quella di un Ateneo pubblico aperto alla realtà del territorio e con una vocazione internazionale, dove Europa e Mediterraneo sono i naturali riferimenti, ma guarda a molti altri Paesi''.

Cuzzocrea afferma: ''Sul fronte dei servizi agli studenti ho preso un impegno ben preciso. Se l'annoso problema dei trasporti verso i poli decentrati, verrà finalmente risolto mediante il potenziamento dei mezzi pubblici, userò quelle risorse proprio per implementare altri servizi e borse di studio".