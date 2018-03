Sindaco, Palermo ora capitale cultura

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - "Palermo porta all'attenzione nazionale e internazionale il suo profondo cambiamento culturale: negli ultimi 40 anni nessuna città al mondo è cambiata culturalmente come Palermo. Oggi Palermo è un punto di riferimento della cultura e dei diritti: siamo passati da capitale della mafia a capitale della cultura, da un buco nero e isolato a città turistica che vede crescere con percentuali a due cifre le presenze''. Così il sindaco di Palermo Leoluca Orlando a margine dell'evento ''La Sicilia che verrà'' a Roma.

''La mafia - ha aggiunto - è stata talmente violenta e criminale che ha costretto chi non voleva vedere a vedere, chi non voleva parlare a parlare, oggi non governa più Palermo, che è straordinariamente attrattiva. La cultura produce effetti convenienti, anche dal punto di vista economico, quando è cultura dell'accoglienza".