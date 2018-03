Migranti: Leader Ong, inventato crimine

(ANSA) - POZZALLO (RAGUSA), 19 MAR - "L'Italia in prima linea e l'Unione europea dietro vogliono farci pagare ciò che dovremmo fare. Il crimine di solidarietà è stato inventato". Lo ha detto Oscar Camps, direttore dell'Ong ProActiva Open Arms, su Twitter, sul sequestro preventivo della loro nave a Pozzallo disposto dalla Procura distrettuale di Catania. "Dopo l'incidente con i libici - ha aggiunto - invece di dare un porto di destinazione all'Italia come al solito, il governo italiano ha lasciato le braccia aperte senza un porto sicuro per sbarcare i migranti per 24 ore". Sono il capo della missione, Anabel Montes, e il capitano della nave, Marc Reig, i due indagati della Ong ProActiva Opern Arms, dei tre iscritti nel registro notizie di reato, dalla Procura di Catania per associazione per delinquere finalizzata all'immigrazione clandestina.