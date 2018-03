Ambiente: rimboschimento Pantelleria, iniziative Donnafugata

(ANSA) - PALERMO, 19 MAR - Il 28 maggio del 2016 a Pantelleria divampava un incendio che alimentato dai forti venti di scirocco, si protrasse per giorni, bruciando centinaia di ettari di bosco. Allo sgomento seguì la risposta corale di istituzioni, associazioni e cittadini: a luglio Pantelleria divenne Parco Nazionale, il primo in Sicilia, e poco dopo il Comitato Parchi per Kyoto lanciò una raccolta fondi per il rimboschimento. Quell'anno, con il proprio staff di agronomi, l'azienda vitivinicola Donnafugata raccolse semi della macchia mediterranea dell'isola. I semi di Periploca e di Cisto - arbusti autoctoni di Pantelleria - sono stati fatti germinare e crescere in vivaio, e infine sono state invasate; le 1.200 piante così ottenute, sono state donate al Comune di Pantelleria e saranno in questi giorni messe a dimora nelle prime aree a verde pubblico individuate dall'Amministrazione. Il 21 marzo Donnafugata parteciperà anche a "La primavera degli Alberi", l'iniziativa voluta dal Sindaco Salvatore Gino Gabriele - adesso anche Presidente del Parco di Pantelleria - in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente ed il Comitato Parchi per Kyoto. "Per noi che siamo impegnati in questo straordinario contesto di viticoltura eroica che è Pantelleria - dichiara José Rallo di Donnafugata che sull'isola conduce 68 ettari di vigneti in produzione - è stato molto importante realizzare un intervento che contribuisca a ricordare l'importanza della macchia mediterranea quale componente fondamentale del patrimonio naturalistico dell'isola. Adesso sono lieta di annunciare anche la nostra decisione di sostenere il progetto del Comitato Parchi per Kyoto; da parte nostra finanzieremo anche la piantumazione di alberi che avrà luogo in autunno".

"L'obiettivo - aggiunge Antonio Rallo di Donnafugata - sarà quello del rimboschimento, da effettuarsi soprattutto nell'area della Montagna Grande, là dove più profonde sono state le ferite inferte dagli incendi: il Dipartimento Scienze Agrarie e Forestali dell'Università di Palermo e l'Ente Parco stanno lavorando per questo. Da secoli a Pantelleria natura e agricoltura convivono in equilibrio: a noi tocca impegnarci per difendere e migliorare questa armonia e consegnarla alle future generazioni". (ANSA).