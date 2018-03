Musica: Allevi in Sicilia con due tappe "Equilibrium tour"

(ANSA) - PALERMO, 18 MAR - Ha scelto di tornare a suonare dal vivo in Sicilia il maestro Giovanni Allevi, con il mastodontico spettacolo 'Equilibrium Tour'. I concerti siciliani, che fanno parte della lunga tournée sinfonica carica di emozioni, che prende il nome dall'ultimo progetto discografico del maestro Allevi "Equilibrium", si svolgeranno a Catania al Teatro Metropolitan il 20 aprile con inizio alle ore 21,30 e il 21 aprile a Palermo al teatro Golden sempre con inizio alle ore 21,30. L'artista si esibirà sul palco con il pianoforte, nella triplice veste di compositore, pianista e direttore d'orchestra e sarà accompagnato da 13 selezionati Archi dell'Orchestra Sinfonica Italiana. L'Orchestra Sinfonica Italiana nasce dalla fusione delle esperienze classiche e liriche di alcuni tra i migliori professori d'orchestra italiani, provenienti da importanti teatri nazionali e dimostra una straordinaria versatilità e conoscenza dei linguaggi sia del repertorio classico, che di quello contemporaneo. Giovanni Allevi anche per le tappe siciliane non abbandonerà il look che lo ha sempre contraddistinto rendendolo un'artista amato a livello internazionale: jeans, t-shirt, scarpe da ginnastica e la sua immancabile bacchetta. Personaggio amato e controverso, ha riportato la 'musica' al centro delle discussioni accademiche, facendosi amare da tutti. Timidissimo e schivo sembra perfettamente a suo agio davanti le folle, con cui riesce a stabilire un dialogo profondo ed emozionale, sia alla guida di un'orchestra sinfonica che davanti al suo amato pianoforte. Il pubblico, trasversale, di tutte le età e nazionalità lo segue con instancabile entusiasmo nelle sue numerose tournée, trasformando i teatri in arene degne di una rockstar. (ANSA).