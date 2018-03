Procura sospende funerali anziano morto

(ANSA) - MODICA (RAGUSA), 17 MAR - Funerali bloccati dalla procura iblea per far eseguire l'autopsia sull'anziano morto all'ospedale di Modica, dopo la querela presentata dai familiari di Giovanni Gerratana, 75 anni, padre dell'ex assessore comunale Nino, deceduto giovedì al Maggiore dopo un intervento chirurgico al femore. Secondo i figli ci sarebbero responsabilità sulla morte dell'anziano, che lo scorso primo marzo era arrivato al pronto soccorso per un ictus cerebrale. Ricoverato, dopo quattro giorni era stato disposto l'esame della Tac. Un ausiliario lo aveva accompagnato con una sedia a rotelle nella divisione di radiografia e lo avrebbe lasciato solo davanti all'impianto radiologico. Poco dopo, l'uomo è stato colto da malore cadendo a terra e fratturandosi il femore. La lesione aveva indotto i medici a sottoporlo a intervento chirurgico. Terminato l'intervento, nella stessa notte Gerratana avrebbe presentato evidenti sintomi di dissociazione, entrando in coma, dal quale non si è più risvegliato.