Migranti: arrivati in 216 a Pozzallo

(ANSA) - POZZALLO (RAGUSA), 17 MAR - Sono arrivati in 216 nel porto di Pozzallo, a bordo della nave dell'ong spagnola 'Proactiva Open Arms' che nel Canale di Sicilia aveva avuto dissidi tra ieri e l'altro ieri prima con la guardia costiera libica che pretendeva di avere i 216 migranti soccorsi dalla nave umanitaria e poi con le autorità italiane che in un primo momento non avevano concesso l'ok allo sbarco nei porti nazionali. In maggioranza uomini, sono 157 quelli soccorsi insieme a 31 donne e 28 minori. Per 6 di loro si è reso necessario il ricovero in Ospedale: due donne in gravidanza, una con elevata coxalgia perchè picchiata all'anca prima di imbarcarsi, un uomo con diverse ustioni agli arti inferiori e 2 uomini con forte astenia e disidratazione. Gli altri sono stati trasferiti nell'hot spot di Pozzallo per l'identificazione e foto segnalamento. La Polizia è già al lavoro per individuare i presunti scafisti.