Musica: Palermo Classica, ultimi due concerti "Amare Chopin"

(ANSA) - PALERMO, 16 MAR - Ultimi due concerti per Palermo Classica che ha proposto "Amare Chopin", un intero ciclo di concerti che racchiudono l'intera letteratura del compositore per pianoforte. Si è giunti alla fine della stagione invernale e si sta già lavorando al programma estivo. Ma prima di chiudere il ciclo, ecco gli ultimi due concerti: domenica prossima (18 marzo) alle 19,15 a San Mattia ai Crociferi un bellissimo programma di Notturni, Mazurke e Rondò sarà proposto da Julia Kociuban, ad oggi considerata una delle principali pianiste polacche della sua generazione. Due anni fa ha pubblicato il suo album di debutto "Schumann, Chopin, Bacewicz", che è stato definito dalla critica come uno dei più interessanti degli ultimi anni. Nel 2016 ha registrato "Karnaval der Tiere" con Lahav Shani e la Wiener Symphoniker e si è esibita in vari recital solisti ma anche con diverse orchestre. Ha vinto il prestigioso Premio Arturo Benedetti Michelangeli. Julia Kociuban sarà impegnata nei due Nocturnes Op.62, n.1-2, tre Mazurkas Op.50, n.1-2-3, un Rondo a la Mazur in Fa Magg. Op.5 e la Sonata Op.58, n.3 in Si Min.

"Amare Chopin" si chiuderà poi sabato 24 marzo, alle 21 sempre a San Mattia ai Crociferi con il concerto molto atteso, della splendida pianista russa, star dei social, Anastasia Huppmann che a soli sette anni debuttò in TV suonando proprie composizioni. Primo premio, nell'estate del 2012, alla Competizione Internazionale di Piano "14th Grand Prix International, Jeunes Talents'" in Francia, conta più di 6 milioni di visualizzazioni sul suo canale YouTube di cui 2,5 milioni soltanto per l'esecuzione della famosa "Al Chiaro di Luna" di Beethoven e 1,1 milioni per un Notturno di Chopin.

