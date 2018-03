Mostre: Ada Loffredo a Palermo con un omaggio a Pecoraino

(ANSA) - PALERMO, 16 MAR - Dall'incontro fra una gallerista e un'artista profondamente appassionate nasce l'idea di una mostra Personale di Ada Loffredo che è anche un silenzioso omaggio a un Maestro da poco scomparso, Aldo Pecoraino. La passione per l'arte e per la Sicilia sono il punto che accomuna fortemente queste due donne che hanno scelto Palermo come casa, approdo e ragione di vita ma che restano cittadine del mondo. Ada Loffredo, appunto, nata a Roma e arrivata in Sicilia adolescente, e Gigliola Beniamino Magistrelli, nata a Palermo e andata via adolescente, che ha vissuto a Milano sino ai 30 anni, per poi tornare in Sicilia per amore. Insieme hanno pensato, ideato e voluto la realizzazione di una mostra il cui titolo è già emblematico: "Elimina l'assenza, mostra l'essenza, diventa presenza!". L'inaugurazione sabato 17 marzo, alle 19, da Artetika, in via Noto 40, a Palermo. L'esposizione è curata straordinariamente dall'artista Alex Caminiti: anch'egli ha girato il mondo con le sue mostre, nato a Messina, ha scelto la Sicilia come base creativa. Compongono il percorso espositivo venticinque dipinti ad olio su tela e sei maioliche. Ne viene fuori un'artista, che è anche una magnifica interprete dello spirito e della forza della vita, sia nelle tele che rappresentano la Natura, dove dipinge in particolare le adorate Madonie, sia nei ritratti di donne, così sensuali e puri nello stesso tempo. La mostra può essere visitata dal 19 marzo al 10 aprile 2018, dal lunedì al sabato, con questi orari: 10,00 - 13,00 / 17,00 - 20,00. (ANSA).