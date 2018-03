Migranti: in 280 domani ad Augusta

(ANSA) - RAGUSA, 11 MAR - E' in navigazione verso il porto di Augusta la nave Aquarius con a bordo 280 migranti salvati in diverse operazioni di salvataggio nel Canale di Sicilia.

Inizialmente lo sbarco era previsto a Pozzallo, dove è attesa la nave della Ong spagnola Proactiva Open Arms, ma non si conosce ancora l'orario d'arrivo.