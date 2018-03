Sanità: al via screening aorta addominale nel capoluogo

(ANSA) - PALERMO, 1 MAR - È la diagnosi precoce l'unica arma a disposizione per prevenire le conseguenze dell'aneurisma dell'aorta addominale, cioè la rottura del vaso preceduta da una dilatazione progressiva del diametro dell'aorta. Una patologia subdola spesso non associata a sintomi specifici e che causa ogni anno nel nostro Paese 6000 morti. Una semplice ecografia, però, può salvare la vita del paziente: per questo, su iniziativa del Rotary club Palermo Nord, ogni sabato mattina, da questo mese, sarà possibile sottoporsi gratuitamente allo screening allo studio Diatem di Palermo in via Autonomia siciliana. "Il programma si rivolge ai soggetti che hanno un'età compresa tra 60 e 80 anni - spiega il medico Fabio La Gattuta, specialista in radiodiagnostica a Villa Sofia che si è offerto come volontario per lo screening - è un esame di pochi secondi, indolore e senza rischi per il paziente, che permette di valutare le dimensioni dell'aorta addominale per scoprire se ci sono dilatazioni aneurismatiche. Nella maggior parte dei casi il paziente non sa di soffrirne, purtroppo, però, l'80% muore prima di arrivare in ospedale e un'alta percentuale di quanti riescono a essere sottoposti a intervento chirurgico o endovascolare in urgenza va incontro a complicanze severe con un rischio di mortalità pari al 50%. Al contrario, se l'intervento viene programmato, questa percentuale di rischio si riduce al 3%". A esserne colpito è il 4,9% della popolazione tra i 60 e i 75 anni, percentuale che cresce al 9% per i soggetti che hanno fino a 85 anni. Il fattore di rischio principale è il fumo, seguono le malattie cardiovascolari, l'ipertensione, il diabete.

"Fondamentale è intervenire tempestivamente prima della fase acuta - prosegue lo specialista - l'auspicio è che si vada verso lo screening di massa dei soggetti a rischio. In alcune zone del nostro Paese la società italiana di chirurgia vascolare lo ha fatto, speriamo che iniziative come queste possano fare da sprone, sensibilizzando maggiormente la popolazione". (ANSA) .