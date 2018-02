Pesca: ad Acquafarm 2018 successo stand Sicilia

(ANSA) - PALERMO, 16 FEB - Aquafarm 2018 parla siciliano. Il più importante evento per l'acquacoltura italiana a Pordenone, in svolgimento oggi e domani, vede la presenza dello stand Sicilia che con i suoi 100 mq di superficie è il più grande della fiera.

All'inteno dello stand, il cui slogan è "In Sicilia alleviamo il benessere", le aziende produttrici si sono potute incontrare in b2b tra un cooking show e un test consumer con i prodotti dell'acquacoltura siciliana. Nel corso della visita delle autorità i vertici del ministero alle politiche Agricole e Alimentari hanno elogiato lo stand, curato dal Dipartimento della Pesca Mediterranea della Regione,definendolo di grande impatto comunicativo e si sono complimentati con una Sicilia che finalmente riesce a esprimere e valorizzare il proprio potenziale produttivo e la propria identità.(ANSA).