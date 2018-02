Concussione, 8 misure cautelari

(ANSA) - BARCELLONA POZZO DI GOTTO (MESSINA), 16 FEB - La Polizia di Stato sta eseguendo un'ordinanza di misure cautelari a carico di otto amministratori e funzionari, sia in carica che non più in servizio del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, accusati di concussione, abuso d'ufficio e falso. Il provvedimento è stato emesso dal gip di Barcellona Pozzo di Gotto, su richiesta della locale Procura. Secondo l'accusa gli indagati avrebbero falsificato certificazioni su alcuni immobili privati.