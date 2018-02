Tumori: al Giglio di Cefalù tecnica innovativa per il fegato

(ANSA) - PALERMO, 13 FEB - Eseguiti alla Fondazione Giglio di Cefalù i primi cinque interventi di asportazione di tumori al fegato per via laparoscopica con l'innovativa tecnica della fluorescenza o del verde di indocianina. L'indocianina è una sostanza, innocua per l'organismo, che viene iniettata al paziente 24 ore prima dell'intervento e consente di identificare nel fegato, con precisione, il tumore.

"La resezione epatica, grazie ad una apposita apparecchiatura - spiega il responsabile della chirurgia del Giglio, Marcello Spampinato - viene guidata dalla 'fluorescenza' e l'asportazione del tumore viene completata evitando di lasciarne residui, soprattutto in prossimità dei margini di resezione. La indocianina passa attraverso i tessuti del corpo e viene trattenuta solo nell'area attorno al tumore o alle metastasi".

"Uno straordinario passo avanti nella lotta ai tumori del fegato - afferma il direttore generale Vittorio Virgilio - che vede l'ospedale di Cefalù sempre più qualificato nella vocazione oncologica e protagonista nell'acquisizione di tecnologie e tecniche all'avanguardia".

"Il colorante utilizzato - tiene a sottolineare Spampinato - permette ai chirurghi di scoprire anche piccole metastasi non visibili a TC e risonanza magnetica preoperatorie. Siamo una delle prime equipe chirurgiche in Italia ad utilizzare questa recentissima innovazione tecnologica sul fegato". I casi eseguiti al Giglio di Cefalù saranno presentati al congresso mondiale di chirurgia epato- bilio-pacreatica che si terrà a Ginevra, in Svizzera, a settembre 2018. L'unità operativa complessa di chirurgia generale della Fondazione Giglio si colloca così nel panorama nazionale ed internazionale di eccellenza in chirurgia epato-bilio-pancreatica. (ANSA).