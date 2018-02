Bonino, non credete a bufale

''Sono convinta dell'assoluta necessità di un maggiore rigore nei conti pubblici. Con l'enorme debito del nostro Paese non possiamo credere alle varie bufale: bonus bebè, cancellazione bollo auto o canone, redditi di cittadinanza, non ci sono coperture. Dopo il 5 marzo si spegneranno come le candele''. Lo ha detto Emma Bonino in un messaggio registrato inviato a Palermo dove sono stati presentati i candidati della lista ''+Europa con Emma Bonino'' nelle liste proporzionali della Sicilia Occidentale.

''La necessità è convincere gli indecisi che occorre in questo momento assumersi la responsabilità che serve per opporsi a spinte sovraniste populiste per non dire nazionaliste con qualche tono razzista che non fa onore al nostro Paese', ha aggiounto Bonino. ''Stiamo assistendo a un arretramento su vari fronti che sta procedendo velocemente. Non sarà altrettanto veloce tornare indietro se non lo fermiamo subito. Il vuoto non esiste se non lo riempirete voi lo farà qualche altro e forse non per il meglio'', ha detto.

Alla Camera sono candidati Sicilia 1-1 Francesca Turano Campello, Giannandrea Dagnino, Zelda Raciti, Gaetano D'Amico: alla Camera Sicilia 1-2 Francesca Turano Campello, Gianfranco Scavuzzo, Zelda Raciti e Massimo Accolla; alla Camera Sicilia 1-3 Francesca Turano Campello, Giancarlo Ciulla, Zelda Raciti e Giuseppe Nicosia. Al Senato in Sicilia 1 i candidati sono Vincenzo Camporini, Delia Russo, Michele Sabatino e Anna Autorino.