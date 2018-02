Sindaco invita fedeli a riti Quaresima

(ANSA) - MONTAGNAREALE (MESSINA), 5 FEB - In un'ordinanza sindacale in cui si dispone la disinfestazione degli uffici comunali, delle scuole e dell'asilo nido del paese per i giorni delle pulizie straordinarie, il Comune di Montagnareale invita "tutte le famiglie a partecipare alle funzioni liturgiche programmate per il mercoledì delle Ceneri ovvero l'inizio della Quaresima". A dare la notizia dell'ordinanza comunale è il sito d'informazione AMnotizie.it La misura della chiusura presa dopo il picco influenzale che ha determinato l'assenza di personale comunale e alunni, secondo il sindaco Anna Sidoti, è contingibile e urgente per evitare compromissione dell'igiene pubblica. "Premesso che negli ultimi giorni si sono avute assenze per malattie stagionali di alunni e del personale comunale e scolastico- scrive la Sidoti, ingegnere che guida il piccolo comune dal 2008- si dispone la chiusura degli uffici comunali, dell'Asilo Nido e dei plessi scolastici". Segue il singolare invito alla popolazione a partecipare ai precetti.