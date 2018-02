Sito scuola,midollo per alunno leucemico

(ANSA) - CATANIA, 1 FEB - E' diventata virale sui social network la richiesta di donatori di midollo osseo per un bambino di sette anni, Matteo, affetto da leucemia, ricoverato al Policlinico di Catania, che ha bisogno urgente di un trapianto.

A pubblicare la notizia è il sito della scuola che il piccolo, la Grazia Deledda di Catania. "Su richiesta dei genitori del piccolo Matteo alunno del nostro Istituto - scrive il dirigente scolastico - si pubblica il seguente appello in cui si ricercano potenziali donatori di midollo osseo compatibili a quello del bambino. I potenziali donatori devono recarsi in un centro Admo per eseguire gratuitamente un test di compatibilità, un prelievo di sangue, necessario per la tipizzazione ed immissione nella banca dati. Gli idonei saranno contattati per confermare la disponibilità alla donazione per consentire a Matteo di essere sottoposto all'intervento". Requisiti richiesti: età tra i 18 e i 35 anni; peso superiore ai 50 Kg; non essere affetti da malattie croniche gravi o da patologie infettive.