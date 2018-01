Mostre: collezione Piraino abiti antichi a Caltanissetta

(ANSA) - PALERMO, 25 GEN - Si inaugura domani, venerdì 26 gennaio, alle 18,00, a Palazzo Moncada di Caltanissetta, la mostra "Magnificenza e trame d'Arte. Abiti delle antiche manifatture tessili dei secoli XVIII-XX" organizzata dalla Rete Museale Culturale e Ambientale del centro Sicilia con il patrocinio del Comune di Caltanissetta.

Nel seicentesco Palazzo Moncada sarà esposta una selezione di abiti e costumi antichi appartenenti alla prestigiosa collezione "Fondazione museo del Costume Raffaello Piraino" di Palermo. Già docente di Storia del Costume all'Accademia delle Belle arti di Palermo, Raffaello Piraino è il custode di una imponente ed unica collezione di abiti ed accessori antichi di oltre cinquemila oggetti tra abiti, corpini, douillettes, paletots, manteaux, vesti da casa, robes volants, accessori, pizzi, biancheria intima. La collezione comprende anche abbigliamento popolare, uniformi civili, militari, abiti infantili e religiosi, provenienti in massima parte da antiche famiglie siciliane e appartenenti a epoche diverse (1700-1970), esposti in varie città della Sicilia e del Nord Italia, negli Stati Uniti e negli Emirati Arabi. All'inaugurazione saranno presenti il curatore della mostra, Filippo Ciancimino e il proprietario della collezione, Raffaello Piraino. "Questa mostra - afferma il sindaco, Giovanni Ruvolo - sarà un momento di incontro e di contaminazione artistica. Gli abiti della collezione abbracciano un arco temporale in cui Caltanissetta e la famiglia Moncada furono protagoniste". La mostra sarà visitabile fino al 22 aprile 2018. (ANSA).