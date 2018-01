In tv la storia dei Francese

(ANSA) - PALERMO, 19 GEN - Un lungo applauso ha accolto l'anteprima, presentata a Palermo, della fiction tv "Delitto di mafia. Mario Francese", che andrà in onda domenica 21 gennaio in prima serata su Canale 5. Si tratta del secondo appuntamento della serie televisiva "Liberi sognatori", prodotta da Pietro Valsecchi, dedicata a figure emblematiche della cronaca, simbolo di un Italia civile che resiste. Come Mario Francese, cronista di giudiziaria del Giornale di Sicilia, ucciso dalla mafia per le sue inchieste il 26 gennaio 1979. Ma il film è dedicato anche al figlio del giornalista, Giuseppe, che era bambino quando il padre fu assassinato e che dedicò tutta la sua vita alla ricerca della verità e alla condanna dei colpevoli prima di togliersi la vita il 3 settembre del 2002. All'anteprima della fiction hanno partecipato i protagonisti Marco Bocci, Claudio Gioè e Romina Mondello, il regista Michele Alhaique e il produttore Pietro Valsecchi, e i figli di Francese, Giulio, pure lui giornalista, Fabio e Massimo, visibilmente commossi.