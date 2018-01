Musica: Gabriella Ricciardi sul palco 'Brass Talent'

(ANSA) - PALERMO, 16 GEN - Un talento brillante con una voce dal timbro sicuro e riconoscibile quella della giovane artista Gabriella Ricciardi che si esibirà mercoledì 17 gennaio alle 21.30 al Ridotto dello Spasimo durante la serata del "Brass Talent". Classe 1991, allieva di Carmen Avellone, presso la Scuola Popolare di Musica del Brass, la Ricciardi ha sempre amato la musica e ad appena dieci anni ha voluto cominciare anche a studiare il pianoforte. Il sound da lei preferito è la musica rock. Così ha continuato i suoi percorsi musicali fondando anche il suo gruppo: The Shapes. Nel suo percorso, Gabriella vanta anche un album con inediti in lingua inglese che hanno raggiunto un discreto successo passando in rotazione in alcune radio locali, ma anche all'estero. Una serata all'insegna della bella musica da ascoltare e da vivere quella proposta dalla Fondazione The Brass Group che vuole sempre incoraggiare i giovani ad esibirsi e a produrre musica. Tra i brani che verranno proposti durante il concerto: All of me, Oh! Look at me now, Blue moon, Route &&, You're in the doghouse ed altri ancora.(ANSA).