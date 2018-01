Mattarella a Catania, inaugura viale

Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, a Catania, nel popoloso rione di Librino, ha partecipato all'inaugurazione di viale Carlo Azeglio Ciampi. La prima tappa l'ha fatta agli 'orti urbani', tredici appezzamenti di terreno pubblico ceduto a privati, condomini, enti e strutture del posto, per complessivi tre ettari. Mattarella si è informato, ha stretto mani e ha ringraziato anche l'orchestra e il coro di bambini dell'associazione Musica insieme a Librino che ha cantato la canzone 'La città dei bambini'. Si è fermto a parlare con Piero Mancuso, presidente della 'Club House' dei Briganti, luogo di aggregazione, distrutta da un incendio doloso l'11 gennaio scorso. "Voi - ha detto Mattarella - siete un punto di riferimento importante per i giovani di questo quartiere, avete tutta la mia solidarietà, andate avanti".

"Hanno bruciato tutto, ma non ci fermiamo", ha affermato Mancuso.

"La signora Franca Pilla ha apprezzato questa iniziativa, la prima fatta, anche la scelta di questo posto", ha detto il sindaco di Catania, Enzo Bianco, inaugurando 'viale Carlo Azeglio Ciampi Presidente della Repubblica'. Alla cerimonia hanno partecipato anche il figlio di Ciampi, Claudio, il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, il presidente dell'Ars, Gianfranco Miccichè e la senatrice del Pd Anna Finocchiaro.