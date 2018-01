Incendio casa nell'agrigentino, un morto

(ANSA) - BIVONA (AGRIGENTO), 16 GEN - Un cinquantaseienne, Salvatore Cocchiara, è morto nell'incendio della propria abitazione di Bivoba, nell'Agrigentino. Il rogo si è sviluppato poco prima dell'alba in via Marchese Greco. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto. Tra le ipotesi al vaglio il malfunzionamento della caldaia. Vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e carabinieri sono sul posto. L'uomo viveva da solo.