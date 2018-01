Arte:Fondazione Orestiadi prosegue nel solco Ludovico Corrao

(ANSA) - PALERMO, 16 GEN - Arti visive, architettura, musica, teatro, letteratura: a cinquant'anni dal terremoto l'utopia di Gibellina prosegue nell'impegno della Fondazione Orestiadi.

"Contrastare chi ci ruba la speranza", la visione lungimirante di Ludovico Corrao e il suo importante lavoro per la rinascita di Gibellina e della Valle del Belice sono stati ricordati ieri pomeriggio all'Accademia di Belle Arti di Palermo da Calogero Pumilia, presidente della Fondazione Orestiadi, Francesca Corrao, presidente del comitato scientifico, Andrea Cusumano, assessore Attività e beni culturali di Palermo e Achille Bonito Oliva, direttore per le arti visive della Fondazione. L'incontro, dal titolo "Gibellina, l'arte crea la vita", ha percorso le linee ricostruttive della città di Gibellina che sono state segnate profondamente dall'arte e dalla cultura come nuova cifra identificativa della comunità. Sono stati anche illustrati i programmi generali con i quali la Fondazione intende continuare idealmente l'opera di Corrao nei settori delle arti visive, del teatro, della musica e nel rapporto tra arte e ambiente. A conclusione l'assessore Cusumano ha detto che l'idea dell'Amministrazione comunale è di offrire una sede permanente alla Fondazione nel Palazzo Ziino. All'incontro, in una sala gremita di studenti, hanno partecipato anche il presidente Alberto Coppola e il direttore dell'Accademia Mario Zito.(ANSA).