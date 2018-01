Rifiuti: Musumeci a sindaci, siamo in trincea

(ANSA) - PALERMO, 15 GEN - Emergenza rifiuti. Per fare il punto della situazione e tracciare una sorta di road map della situazione il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha incontrato a Palazzo d'Orleans una rappresentanza di sindaci del Palermitano. Tutti chiamati al capezzale di una congiuntura che si trascina da anni. A far scattare l'allarme è stata questa volta l'impossibilità degli stessi Comuni di poter continuare a conferire i rifiuti nella discarica di Bellolampo, vista l'imminente saturazione e pertanto la possibilità di scaricare l'immondizia solamente per i comuni di Palermo e Ustica. "Siamo tutti in trincea - ha detto Musumeci - e per questo motivo dobbiamo lavorare in sintonia, altrimenti sarebbe la sconfitta della politica. Non voglio assolutamente scaricare la responsabilità sui Comuni, ma abbiamo ereditato una situazione pesante, figlia di un ritardo ventennale. I rifiuti non sono né di destra, né di sinistra e pertanto la battaglia va vinta tutti insieme".