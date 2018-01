Ds Lupo, seguiamo Calaiò e Callegari

(ANSA) - PALERMO, 15 GEN - "Calaiò potrebbe essere un'operazione sensata per italianizzare la rosa. È un'idea come le altre. Callegari è più di prospettiva. Possiamo fare tutto con estremità serenità". Lo ha detto il direttore sportivo del Palermo, Fabio Lupo, durante la presentazione del nuovo attaccante Stefano Moreo. "La base della squadra - ha aggiunto - è già affidabile, abbiamo sempre detto che non vogliamo stravolgere nulla ma solamente migliorare quanto c'è. Se domani mattina dovesse chiudere il mercato noi siamo ampiamente competitivi. Ci muoviamo su questi due nomi, anche se a livello di organico manca un'alternativa ad Aleesami. Negli ultimi 15 giorni proveremo a colmare qualche lacuna, se non dovessimo farcela abbiamo delle valide soluzioni in rosa".

"Embalo non è in uscita - ha concluso - così come Balogh che una volta recuperata la condizione può tornarci utile. Non siamo obbligati a far partire nessuno". (ANSA).