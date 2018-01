30 kg hashish e 2,5 kg cocaina,arrestato

(ANSA) - PALERMO, 15 GEN - Un diciannovenne di Trapani, Ivan Colombo, è stato arrestato sabato scorso (la notizia è stata resa nota oggi) dalla polizia di Trapani perché trovato in possesso di circa 30 chili di hashish, di 2 chili e mezzo di cocaina e 50 grammi di marijuna. Gli uomini della sezione antidroga hanno fatto irruzione in un condominio di via Michele Amari, dove hanno trovato Colombo insieme ad alcuni giovani "clienti". Altra droga è stata trovata in un altro appartamento preso in affitto da Colombo, in via Fardella.

Considerati i prezzi di vendita della droga sulla piazza di Trapani e l'ottima qualità di quella sequestrata, avrebbe fruttato all'arrestato oltre 320 mila euro.