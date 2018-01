Piantagione marijuana in casa a Palermo

La Polizia di Stato ha trovato e sequestrato una piantagione di marijuana nel quartiere Zen 2, a Palermo, allestita in un appartamento in via Egeria. I poliziotti hanno scoperto la piantagione con 15 lampade alogene, dotate di parabola in alluminio riflettente, collegate ad appositi trasformatori, un aeratore elettrico, due climatizzatori di grossa potenza, un contatore digitale per il controllo della temperatura e umidità, e 112 piante di marijuana. L'appartamento era allacciato abusivamente alla rete elettrica. Gli agenti hanno denunciato A.G., 35 anni accusato di coltivazione di droga e furto di energia elettrica.