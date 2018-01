Rubato pc con software per cure malati

(ANSA) - PALERMO, 10 GEN - Dalla stanza del primario di audiologia del Policlinico di Palermo qualcuno ha rubato un pc portatile che contiene un sofisticato software, da 10 mila euro, utilizzato per la riabilitazione dell'acufene, un progetto capofila in Italia con partner americani e canadesi. E' per questo motivo che il primario, Aldo Messina, lancia un appello: "Riportatelo, serve a salvare vite umane". "Avevamo avuto questo software che stava dando grandi risultati per cercare di alleviare la vita a tante persone che vivono un vero dramma - dice il primario - Chi ha rubato il portatile non si rende conto del danno". Un furto che lascia l'amaro in bocca al medico: "Non so davvero cosa dire domani ai miei pazienti che si sono affidati a questa nuova tecnica per tornare a vivere, da questo pomeriggio penso a una donna, una paziente che mi aveva confessato di avere pensato al suicidio e che stava tornando a una vita normale".