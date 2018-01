Danza: il Ballet Flamenco Espanol al teatro Al Massimo

(ANSA) - PALERMO, 10 GEN - Il corpo di ballo del "Ballet Flamenco Español" sarà protagonista sul palco del teatro "Al Massimo" di Palermo, per il debutto nazionale di uno spettacolo unico per qualità e repertorio. Dieci ballerini di fama internazionale da Madrid arriveranno a Palermo, capitale della cultura 2018, e si esibiranno nel "Bolero de Ravel", "Zapateado de Mozart" e nel "Flamenco Live" accompagnati in quest'ultimo dall'orchestra dal vivo. Il debutto è previsto per venerdì 12 gennaio alle 17,15 e si replichera' sabato 13 gennaio alle 17,15 e 21,15 e si concluderà domenica 14 gennaio alle 17,15. Il Bolero de Ravel è un balletto basato sulla fusione di due stili diversi la danza spagnola e il flamenco, portati alla loro dimensione massima. È un pezzo spettacolare e curato nei più piccoli dettagli, dove dominano la forza e i numerosi cambiamenti del ritmo e delle luci. Zapateado de Mozart, adattato con il chitarrista Jeronimo maya, composto in tonalità minore, con un preludio di pianoforte tra jazzero e andaluso è proposto nella versione per due solisti. Infine la coreografia di Flamenco Live è ispirata dall'unione dei due elementi essenziali in flamenco: da un lato gli elementi estetici (abbigliamento) e dall'altro quelli espressivi (senso, aria, ritmo, sensazione). Insieme mostrano una congiunzione perfettamente connessa e trasmettono l'essenza più tradizionale e attuale del panorama flamenco. È un balletto senza argomento in cui il tradizionale si unisce al moderno. (ANSA).