Mostre: foto Orsi a Palazzolo Acreide

(ANSA) - PALERMO, 9 GEN - Oltre cento immagini in bianco e nero sono esposte alla mostra (a Palazzolo Acreide al Museo dei viaggiatori in Sicilia) dal titolo "Il viaggio di Paolo Orsi negli Iblei. Archeologi e fotografi nella Sicilia Sud Orientale tra il 1882 e il 1932". Esposte le foto scattate da Paolo Orsi, da Rosario Carta e dai tanti fotografi che arrivarono in queste zone nei primi decenni del Novecento, immagini custodite negli archivi della Soprintendenza di Siracusa.

L'allestimento è un percorso tra le rovine e gli scavi archeologici nell'area Iblea: Palazzolo Acreide ma anche Siracusa, Eloro, Akrai, Buscemi, Modica, Pantalica, Priolo, Melilli, Noto Antica, Castelluccio, Thapsos e Cava d'Ispica. La mostra è promossa dall'assessorato regionale ai Beni culturali, Soprintendenza di Siracusa, in collaborazione con il Comune e l'Associazione Jean Houel. Il percorso della mostra è stato curato dal soprintendente Rosalba Panvini, dal direttore del museo Francesca Gringeri Pantano e dall'archeologa Marcella Accolla. La mostra, che avrebbe dovuto chiudere lo scorso 6 gennaio, è stata prorogata fino ad aprile.