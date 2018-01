Legalità: spettacolo pupi su Natale Mondo a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 8 GEN - Si svolgerà domenica 14 gennaio a Palermo la prima nazionale del nuovo spettacolo dei pupi antimafia di Angelo Sicilia. L'ultimo lavoro del marionettista e regista palermitano è la "Storia di Natale Mondo. Un poliziotto contro la mafia" dedicato alla vita dell'eroico poliziotto della Squadra Mobile di Palermo, braccio destro di Ninni Cassarà, ucciso dalla mafia all'Arenella. La rappresentazione si svolgerà alle 12 nella Caserma Lungaro della Polizia di Stato a Palermo, in Corso Pisani 126, in occasione del 30° anniversario dell'uccisione dell'eroico poliziotto con ingresso gratuito. "La nostra compagnia, dice Angelo Sicilia, fondatore e direttore della Marionettistica Popolare Siciliana, è da sempre schierata in prima linea nella lotta alla mafia e nella diffusione della legalità nelle scuole e fra le nuove generazioni attraverso gli spettacoli dei Pupi antimafia che raccontano le gesta di chi è caduto combattendo contro Cosa nostra e tutte le mafie. Sin dal 2002 abbiamo prodotto un ciclo di rappresentazioni che raccontano le vicende, tra gli altri, di Peppino Impastato, Pio La Torre, Lia Pipitone, Rosario Livatino, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Padre Pino Puglisi e ora di Natale Mondo. Nello spettacolo si parlerà di quell'eccezionale nucleo investigativo della Squadra Mobile di Palermo che fu decimato negli anni '80".

Natale Mondo, palermitano, entrò giovanissimo in Polizia e fu collaboratore di Ninni Cassarà. Sfuggì miracolosamente all'attentato del 6 agosto del 1985, costato la vita allo stesso Cassarà e all'agente di scorta Roberto Antiochia, ma venne accusato per questo di essere la talpa della Questura. Arrestato ingiustamente, fu in seguito scagionato e reintegrato nella Polizia prima di essere ucciso da alcuni sicari della mafia sotto casa sua, nel quartiere dell'Arenella, il pomeriggio del 14 gennaio 1988. (ANSA).