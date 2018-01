Sequestro cardellini a Palermo, denunce

Sessanta cardellini liberati e due persone denunciate. E' il bilancio del blitz scattato questa mattina, dei carabinieri Forestali e della Compagnia di Piazza Verdi e del Nucleo Cites nel mercato di Ballarò a Palermo. Due palermitani S.D. 42 anni e A.L. di 55 anni sono stati denunciati con l'accusa di ricettazione e detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette. A. L. è stato trovato in possesso di una gabbia con 8 lucherini mentre S. D. è stato trovato in possesso anche lui di una gabbia in ferro contenente 4 cardellini. I carabinieri hanno anche trovato altri volatili abbandonati in strada, 17 cardellini, 8 lucherini 22 verzellini e 2 fringuelli richiusi in 11 gabbiette anguste e sporche, impossibilitati a volare, in condizioni di evidente sofferenza.

Dopo la visita dei veterinari dell'Asp di Palermo, gli animali sono stati liberati nel parco della Favorita.(ANSA).