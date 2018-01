Auto contro muro, muore nel messinese

Irene Da Campo, 19 anni è morta intorno alle 4 del mattino a Terme Vigliatore (Me) in un incidente stradale. La giovane era alla guida di una Fiat Panda quando ha perso il controllo del mezzo, che si è schiantato contro un muro in via Stracuzzi. La ragazza è morta sul colpo. La Procura di Barcellona PdG ha aperto un'inchiesta e i carabinieri stanno indagando sulle dinamiche dell'incidente.

Hanno anche acquisito le immagini delle telecamere della vicina Farmacia delle Terme. Non è escluso il coinvolgimento di un'altra auto nell'incidente.