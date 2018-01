Musumeci, riformare Antimafia siciliana

(ANSA) - PALERMO, 6 GEN - "La Regione ha bisogno di una nuova Commissione antimafia che sia animata da una normativa diversa.

La legge che l'ha istituita è del 1991. Abbiamo superato la fase de noviziato serve un ritocco alla legge, pur sapendo che la commissione regionale antimafia non può disporre dei poteri di polizia giudiziaria di cui dispongono le commissioni d'indagine del Parlamento nazionale''. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci a margine della cerimonia di commemorazione di Piersanti Mattarella, a Palermo. ''E' tanto si può fare anche in termini di potenziamento delle unità lavorative a supporto del commissari deputati - ha aggiunto - La legge va rivista, va riformata. La commissione regionale antimafia può svolgere un lavoro d'indagine nella pubblica amministrazione regionale e come dice la Corte Costituzionale può essere di straordinario ausilio a quella nazionale antimafia''.