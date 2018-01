Musumeci, Mattarella era innovatore

(ANSA) - PALERMO, 6 GEN - "Partecipo alla mia prima commemorazione del presidente Piersanti Mattarella e lo faccio nella consapevolezza di rendere omaggio interpretando il pensiero di tutta la comunità siciliana, a un presidente che ha introdotto l'innovazione nel rapporto tra istituzione e società.

Una presidente che voleva una Regione con le carte in regola. Se lo avessimo tutti ascoltato le condizioni della Regione oggi sarebbero diverse e il rapporto di sfiducia dei cittadini è l'istituzione non toccherebbe la percentuale bassissima che tocca: siamo al 12%. Segno evidente che tra la piazza e il palazzo c'è un divario profondo che dobbiamo necessariamente colmare con l'esempio e le buone pratiche". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, a margine della cerimonia di commemorazione, a Palermo, del presidente della Regione Piersanti Mattarella, ucciso dalla mafia in via Libertà 38 anni fa.