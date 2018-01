La vecchia dell'aceto, mostra a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 6 GEN - Il fotografo palermitano Antonio Calabrese ha organizzato una mostra di foto ispirata alla storia, nella Palermo di fine Settecento, di Giovanna Bonanno, conosciuta come "la Vecchia dell'Aceto", chiamata così grazie al suo veleno a base di aceto per pidocchi, forse una delle prime serial killer. L'idea di questo racconto prende forma negli inchiostri preparatori di Silvia D'Anca, che sono stati d'ispirazione alla realizzazione dei "quadri" fotografici di Antonio Calabrese. Gli scatti interpretano in chiave contemporanea alcuni episodi salienti di questa storia.

L'esposizione si terrà dal 13 al 21 dennaio nell'atrio Monumentale di Palazzo delle Aquile, a Palermo. L'inaugurazione si terrà il 13 alle 17 nell'aula Rostagno. La mostra sarà visitabile dal lunedì al sabato dalle 9 alle 19.30 e la domenica dalle 9 alle 13.(ANSA).