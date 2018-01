Ps ritrova scimmia rubata a bimbo malato

(ANSA) - CATANIA, 4 GEN - La Polizia di Stato di Catania è riuscita a recuperare una scimmietta che allietava i giorni di un bambino di 5 anni malato e che era stata rubata da una villa.

L'animale è stato trovato senz'acqua e cibo, legato ad una corda di circa tre metri nell'atrio di un condominio del quartiere San Cristoforo. Due persone, tra cui un sorvegliato speciale, sono state denunciate, a vario titolo, per maltrattamento di animali e ricettazione. Le indagini sono scattate dopo la denuncia del furto presentata dal padre del bambino. L'uomo aveva detto che il figlio era preoccupato per l'improvvisa mancanza dell'animale aggiungendo che quest'ultimo aveva stabilito con la scimmietta un forte legame e che la sua compagnia aveva apportato al bambino un miglioramento comportamentale fisico, cognitivo e psicosociale. L'animale è stato affidato giudizialmente al padre del bambino, che ha adottato tutte le misure precauzionali per rendere l'habitat dell'animale ancora più confortevole di prima.(ANSA).