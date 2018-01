Due persone ferite a colpi pistola

(ANSA) - PALERMO, 2 GEN - Un uomo e una donna, dei quali non sono state ancora diffuse le identità, sono stati feriti a colpi di pistola in via Brigata Aosta, a Palermo. La donna è stata colpita a un braccio, l'uomo all'inguine. Entrambi sono stati soccorsi dal 118 e portati in ospedale. Sull'aggressione indaga la polizia.