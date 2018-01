In Sicilia triplicati reati contro P.a

(ANSA) - PALERMO, 1 GEN - "Nell'arco del decennio trascorso in tutto il territorio nazionale e in maniera più accentuata in Sicilia" c'è stata "una forte espansione dei fenomeni corruttivi, per la quale è da considerare come elemento esplicativo una probabile maggiore propensione dei cittadini alla denuncia". E' quanto emerge da uno studio dell'ufficio statistica della Regione siciliana su "corruzione e reati contro la pubblica amministrazione" in Sicilia e in Italia.

Dal 2006 al 2015, il numero di procedimenti per cui è iniziata l'azione penale è cresciuto in Sicilia del 52,2% ed in Italia del 16,8%. Crescono del 70% circa i procedimenti per reati commessi all'interno della P.a (in Italia del 30,4%), in particolare del 143,1% i reati per corruzione (44,7% in Italia) del 32,4% i reati per abuso d'ufficio (11% in Italia) e del 25,8% i reati di peculato (56,6% in Italia), a fronte di un calo dei procedimenti per concussione sia in Sicilia (-11,8%) che a livello nazionale (-14,3%).