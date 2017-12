Concerto di Capodanno al Teatro L'Idea di Sambuca

(ANSA) - PALERMO, 31 DIC - Concerto di Capodanno, l'1 gennaio alle 18:00 al Teatro l'Idea di Sambuca di Sicilia, con l'Ensemble Music, diretta dal maestro Salvatore Rinaldo. Il gruppo da camera è formato da giovani musicisti formatisi presso i Conservatori di Musica di Palermo e di Trapani, molti dei quali vincitori di concorsi, valenti strumentisti con esperienza cameristica e orchestrale . Il repertorio spazierà dalle composizioni di genere classico alle nenie di atmosfera natalizia, dalla musica da film ai famosi valzer viennesi.

Ospite della serata la cantante riberese Agata Aquilina, nota al grande pubblico per la partecipazione al programma televisivo "The voice of Italy". Nel corso del concerto, come ogni anno, il rituale brindisi con il pubblico. L'ingresso è gratuito.(ANSA).