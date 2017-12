Capodanno: Bennato in piazza a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 30 DIC - Una grande festa, un eccezionale show made in Palermo, uno spettacolo variegato e dalle mille sfaccettature. Tutto questo è "Palermo Music Circus", lo spettacolo di Capodanno in piazza Politeama con artisti di strada, performer, musicisti, comici, sapientemente mixati per offrire al pubblico uno show unico. A dare il via alla serata, alle 20,30, l'esibizione di Geronimo e i Fiori del Bene e dei Blue Kashmir, rispettivamente primi e secondi classificati al Palermo Band Festival. A seguire una band rap, i Booku Ndal, di Ballarò. Dopo sarà la volta del quintetto Frequenze Retrò che scalderà la piazza con la sua musica che affonda le radici nel Jazz Manouche, ricco di contaminazioni gitane. Sul palco si esibiranno con danze contemporanee ma con influenze swing, tip tap e charleston, le ballerine Sara Scibetta e Giorgia Lorito. I primi minuti del nuovo anno saranno scanditi dalle note delle canzoni più amate di Edoardo Bennato, l'artista che incarna in maniera perfetta lo spirito del Panormus Music Circus.