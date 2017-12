Uccide rivale in amore, fermato

(ANSA) - PALERMO, 29 DIC - Su delega della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, la Polizia ha fermato Danilo Guzzetta per l'omicidio di Enzo Carmelo Valenti, assassinato il 20 dicembre scorso. A Guzzetta sono state contestate le aggravanti di aver commesso il fatto per futili motivi e la detenzione e porto illegale di arma da fuoco.

Valenti è morto all'ospedale Vittorio Emanuele per le ferite da arma da fuoco al braccio e al torace. La polizia, dopo il delitto, accertò che Guzzetta e la vittima avevano avuto una violenta lite perché l'aggressore aveva iniziato una relazione con la ex di Valenti. Rintracciato, Guuzetta ha confessato ed è stato fermato.