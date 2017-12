Cateno De Luca suona zampogna all'Ars

Il deputato regionale Cateno De Luca, ieri, è salito sullo scranno più alto di sala d'Ercole, vuota, e ha suonato la zampogna. ''Voglio fare gli auguri ai siciliani - ha detto - nel luogo simbolico della sicilianità perchè io sono un vero e proprio siciliano che ama la propria terra e la 'ciaramedda' è uno degli strumenti più antichi. Sono un sostenitore della valorizzazione degli antichi mestieri''. Oggi De Luca ha suonato di nuovo nella cappella Palatina sempre a palazzo dei Normanni. De Luca ha lasciato il gruppo Udc dopo l'elezione e dopo gli sviluppi delle vicende giudiziarie che lo coinvolgono ed è presidente del gruppo misto. Ha più volte inscenato forme eclatanti di protesta come quando si è fatto fotografare coperto solo dalla bandiera della Trinacria con un pinocchio e una bibbia in mano, perchè era stato escluso dalla commissione Bilancio dell'Ars, o come quando si presentò in mutande a palazzo dei Leoni, sede della Provincia messinese, per protestare contro i tagli della fornitura d'acqua alle Eolie.