Musumeci, stipendi? No aumenti

(ANSA) - PALERMO, 28 DIC - "In una situazione di grave crisi economica, gli stipendi già dignitosi non devono essere aumentati". Così il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, ha risposto a una domanda dei cronisti sulle polemiche per la scelta del presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè di non prorogare il tetto di 240mila euro per i dirigenti del Parlamento siciliano in scadenza a fine anno, durante l'incontro con la stampa per il tradizione brindisi di fine anno.