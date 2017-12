Mare Cefalù inquinato,sequestro impianto

La Polizia di Stato, in esecuzione di un decreto emesso dalla procura di Termini Imerese (Pa), ha sequestrato l'impianto di sollevamento fognario installato in piazza Marina a Cefalù (Pa). Il provvedimento è stato emesso dopo indagini del commissariato che "ha accertato una condizione di grave inquinamento ambientale dell'area marina che si trova a ridosso del molo di Cefalù provocata dal continuo sversamento in mare di liquami fognari non trattati provenienti dalle vasche di raccolta e sollevamento del sistema fognario della città". Nel corso dei controlli, si legge ancora nel provvedimento, "si è avuto modo di accertare la non occasionalità dell'illecito sversamento (che si protrarrebbe da quasi un mese) e la conseguente compromissione significativa della porzione di mare interessata dall'abusivo smaltimento degli scarichi fognari". I liquami in mare sono causati dal cattivo funzionamento di alcune pompe di sollevamento dell'impianto.