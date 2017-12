Gdf sequestra 200mila giocattoli falsi

(ANSA) - CATANIA, 28 DIC - Oltre 200.000 giocattoli con il marchio contraffatto sono stati sequestrati a Misterbianco (Catania) dalla Guardia di finanza ad un grossista cinese, che è stato denunciato per il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. Gli articoli, pronti per essere distribuiti e venduti a Catania e in provincia, erano riconducibili a personaggi di cartoni animati e film attualmente in voga tra i più piccoli (Peppa Pig, Pokemon, Spiderman, Star Wars, Topolino, Tartarughe Ninja, Toy Story, Cars, Paw Patrol) ed erano privi o carenti dei contenuti informativi minimi previsti dal Codice del consumo per la loro regolare commercializzazione nell'Ue.