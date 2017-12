Musumeci ad assessori, lavorare e tacere

(ANSA) - CATANIA, 27 DIC - ''Lavorare e tacere dico alla mia squadra di assessori. C'è un clima di grande attesa per le incompiute e per l'inconsistenza di buona parte del fatturato governativo della precedente coalizione e in un momento così drammatico c'è la necessità di aggrapparsi alla speranza". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci incontrando i giornalisti a Catania per uno scambio auguri di fine anno organizzato dall'Assostampa. ''Per la Regione Siciliana - ha aggiunto - è un fine anno denso di attese, di aspettative. Un profilo basso, niente interviste settimanali, niente grandi propositi per non alimentare attese che poi potrebbero tradursi in cocenti delusioni. Ci sarà tempo anche per questo''. ''Io desidero accostarmi a questo mondo - ha concluso - con grande rispetto non perché io sia pubblicista da 40 anni, ma perché ritengo fondamentale il ruolo dei giornalisti''.