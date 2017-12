Maggioranza Ars, Figuccia non polemizzi

(ANSA) - PALERMO, 27 DIC - "Vorremmo consigliare all'assessore Figuccia di impegnare le sue energie in modo prevalente se non esclusivo all'attività amministrativa di governo, nei settori delicati che gli sono stati affidati, evitando di alimentare polemiche strumentali su argomenti che non sono all'ordine del giorno dell'Assemblea regionale siciliana". Così in una nota i capigruppo della maggioranza Alessandro Aricò (Diventerà bellissima), Antonio Catalfamo (Fratelli d'Italia), Margherita La Rocca Ruvolo (Udc), Giuseppe Milazzo (Forza Italia), Carmelo Pullara (Popolari e autonomisti), dopo le dichiarazioni di Vincenzo Figuccia sul presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè. "Il tema relativo alla scadenza della vigente delibera del Consiglio di presidenza dell'8 ottobre 2014, concernente i tetti retributivi del personale amministrativo dell'Ars, sarà affrontato a tempo dovuto, con la doverosa sensibilità, dallo stesso consiglio di Presidenza", concludono i capigruppo.