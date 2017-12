La Vucciria negli scatti di Incorpora

(ANSA) - PALERMO, 26 DIC - Sarà inaugurata domani 27 dicembre alle 18,30 nello spazio La Vucciria di via Libertà 37H, la mostra "I volti e i sapori della Vucciria, ieri, oggi e domani", scatti di Matilde Incorpora, organizzata da Diana de Concini e Antonio Di Dio, ideatori del concept store che resterà a Palermo fino al 6 gennaio e che poi si trasferirà a New York, prima tappa del suo tour nel mondo, curato dall'export manager Mariano Stancampiano. Incorpora raccontano i personaggi che continuano a popolare il mercato e anche le sue foto, viaggeranno con il concept store itinerante. ''Condivido la memoria di un tempo, - scrive Matilde Incorpora - di compagni di viaggio, di emozioni comuni in quel luogo magico che si chiama Taverna Azzurra, dove centinaia di persone di tutte le nazioni, di tutte le razze, di tutte le culture e di tutte le età si incontrano per condividere allegria, amore e complicità''.